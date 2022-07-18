Чебоксары, , 08:18 — REGNUM В Чувашии возросла численность косуль, но при этом они чаще других диких животных гибнут в ДТП на трассах. Кроме того, опасность для них стали представлять одичавшие собаки, которые с начала года загрызли почти два десятка косуль, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Чувашии.

Охота Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве по итогам зимних маршрутных учётов, которые проводятся в охотничьих ресурсах, установили рост поголовья сибирской косули. При этом в ведомстве не называют, насколько именно возросла численность данных животных, а также сколько сейчас их насчитывается косуль в Чувашии.

В минприроды обращают внимание на то, что в 2022 году «косули, к сожалению, вышли на первое место по гибели в ДТП на трассах» Чувашии: в первом полугодии на дорогах погибли 10 зверей.

«Вызывает также сожаление, что безхозяйные одичавшие собаки наносят им больший урон, чем отстрел охотниками. Новоявленные хищники оказались гораздо страшнее для лесной дичи, чем волки», — отмечают в министерстве.

Уточняется, что в первом полугодии от нападения одичавших собак «зафиксирована гибель 20 косуль».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на территории Чувашии официально насчитывались 692 косули, в 2019 году — 934 особи, в 2020 году — 1352 животных, в 2021 – 282. С 2020 года открыта лимитированная охота на косуль, в том числе в прошлом году охотники застрелили 13 зверей.