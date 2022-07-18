Оттава, 18 июля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Студия Digital Extremes представила следующее масштабное дополнение массовой многопользовательской игры Warframe под названием Duviri Paradox. Об этом 18 июля сообщает портал GamesRadar.

компания Chucklefish Games Логотип игры Warframe

Разработчики выступили с анонсом в рамках фестиваля TennoCon 2022, они объявили, что релиз патча состоится в конце 2022 года. На мероприятии Digital Extremes также показала ролик длительностью около 22 минут, в котором есть как кинематографические сцены, так и моменты с игровым процессом Duviri Paradox.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, на TennoCon 2022 Digital Extremes анонсировала совершенно новую игру Soulframe. Это совершенно новый проект в фэнтезийной стилистике, вселенная которого не связана с миром Warframe. Пока он находится на ранней стадии реализации.