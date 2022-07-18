Москва, 18 июля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Западные страны и киевский режим так и не ответили на элементарные вопросы о том, были ли установлены имена погибших во время провокации в Буче. Об этом 18 июля написал министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье для издания «Известия».

МИД России Сергей Лавров

«Показав на весь мир «трагедию Бучи»… Запад и Киев до сих пор не отвечают на элементарные вопросы о том, установлены ли имена погибших и каковы результаты патолого-анатомических исследований», — указал глава МИД РФ.

Также он отметил, что после того, как прошла эта «пропагандистская премьера» в СМИ Запада, представители Киева сразу «ушли в отказ», так как им нечего больше сказать.

«Состряпать информационный фейк, раздуть его до вселенской катастрофы в течение пары-тройки дней… а когда факты всё-таки пробьют себе дорогу, их просто игнорируют», — уточнил Лавров.

При этом глава российского МИД подчеркнул, что такие действия — это не безобидные игрушки в медиавойне, так как такого рода постановки становятся предлогом для материальных действий, таких как введение санкций или варварские агрессии с жертвами среди мирного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что 16 июля был задержан бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) в Автономной Республике Крым по подозрению в государственной измене.