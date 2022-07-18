Сеул, , 08:14 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 26 299 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Женщина с ребёнком. Сувон, Южная Корея Елена Хованская © ИА REGNUM

По его данным, 319 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны.

Отмечается, что за неделю число новых случаев заражений увеличилось в два раза из-за выявленного в стране варианта штамма «Омикрон» BA.5. Эксперты отмечают, что с конца июня в стране наблюдается рост заболеваемости.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло18 788 056. Также за минувшие сутки в стране скончались одиннадцать пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 753 человека. Уровень смертности составил 0,13%.