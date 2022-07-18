Москва, 18 июля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Торги по нефти 15 июля завершились ростом. Нефть марки Brent подорожала на 1,26%, до $100,99. На американской сессии цена повышалась до $102,61, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Richard Masoner / Cyclelicious Добыча нефти

Восстановление наблюдалось в ожидании визита президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Байден поехал в турне, чтобы убедить ближневосточные страны в необходимости увеличения нефтедобычи.

После встречи наследный принц королевства Мухаммед бен Салман заявил, что Саудовская Аравия может нарастить нефтедобычу до 13 млн баррелей в день с нынешних 10 млн, после чего мощности будут исчерпаны. На торгах в Азии рынок воспринял спокойно приезд Байдена в Саудовскую Аравию.

Вопрос о механизме ограничения цен на российскую нефть не обсуждался на заседании глав минфинов и Центробанков стран G20. Йеллен только пытается донести до министров преимущества ограничений цен на нефть.

Сама двадцатка не горит желанием вводить потолок цен, так как для большинства стран в этом нет никакого смысла. Россия и так продаёт нефть ниже рынка. Вице-премьер РФ Александр Новак ранее называл комфортную цену для России в диапазоне $45–55 за баррель.

При такой цене нефтеотрасль будет чувствовать себя комфортно. Осталось дождаться нового бюджетного правила, чтобы экспортеры не ушли в минус.

Согласно последним данным Baker Hughes, количество буровых нефтяных вышек в США на прошлой неделе повысилось на две единицы, до 599 шт. Общее количество нефтегазовых вышек выросло за неделю на четыре единицы, до 756 шт.

Сегодня, 18 июля, нефть марки Brent стоит $101,89 за баррель. Если покупатели удержат текущий уровень в понедельник, рост котировок продолжится до $106.

Доллар корректируется, созданы все условия для повышения цен. Саудовская Аравия не нарастит быстро добычу на 2 млн баррелей в сутки.

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