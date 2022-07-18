Ульяновск, 18 июля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. В Железнодорожном районе Ульяновска передано в суд уголовное дело по факту растраты на 2 млн рублей. Речь идёт, по данным правоохранителей, о продаже станков, которые были переданы на хранение. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Фигурантом уголовного дела стал 59-летний ульяновец, который является директором одного из обществ с ограниченной ответственностью. Следствие полагает, что он неправомерно организовал реализацию производственных станков и оборудования, предоставленных коммерческой организации во временное пользование и хранение.

Ущерб, причинённый в 2015–2017 годах собственнику имущества, оценивается примерно в 2 млн рублей. Другие детали дела не раскрываются.

Директора компании обвинили в крупной растрате с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Дело ушло в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по данной статье возбудили уголовное дело в Мелекесском районе Ульяновской области. Под уголовное преследование попал водитель предприятия, на котором выясняют обстоятельства слива дизельного топлива.

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