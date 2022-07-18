Москва, , 08:09 — REGNUM Российские военные обнаружили в Херсоне огневую точку и схрон с оружием украинских диверсантов, откуда они вели обстрелы гуманитарных конвоев. Об этом РИА Новости сообщил в силовых структурах.

Боец подразделения антитеррора ВС России Минобороны.рф

«Позиция огневой точки выбрана таким образом, что в сектор обстрела попадали блокпост и участок трассы регионального значения, по которой передвигается военная техника Вооружённых сил России, гуманитарные конвои, а также транспортные средства, осуществляющие перевозку сельскохозяйственной продукции», — сообщил источник.

Также отмечается, что военные получили от местных жителей информацию о трех неизвестных, осматривающих строящуюся АЗС на одной из улиц Херсона.

«Один из очевидцев видел, как в руках у этих людей находились громоздкие вещи. В результате обыска одной из построек обнаружен схрон, в том числе с двумя ПЗРК «Игла », — сообщил собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооруженные силы России в ходе спецоперации по денацификации Украины уничтожили пять заброшенных из Киева украинских диверсантов и захватили в плен ещё десять.

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