Москва, 18 июля 2022, 08:09 — REGNUM Российские военные обнаружили в Херсоне огневую точку и схрон с оружием украинских диверсантов, откуда они вели обстрелы гуманитарных конвоев. Об этом РИА Новости сообщил в силовых структурах.
Также отмечается, что военные получили от местных жителей информацию о трех неизвестных, осматривающих строящуюся АЗС на одной из улиц Херсона.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооруженные силы России в ходе спецоперации по денацификации Украины уничтожили пять заброшенных из Киева украинских диверсантов и захватили в плен ещё десять.
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