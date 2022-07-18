Грозный, , 08:08 — REGNUM Власти Чечни при поддержке федерального центра ведут работу по ликвидации трехсменного обучения в средних образовательных учреждениях. За последние три года число таких школ сократилось с 85 до 19. К 1 сентября 2023 года проблема «трехсменок» должна быть полностью решена. Об этом доложил прокурору республики Шарпудди Абдул-Кадырову министр образования и науки ЧР Хож-Бауди Дааев.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

«С 2019 года число образовательных организаций с трехсменным обучением сократилось на 77,6% (с 85 до 19). В настоящее время в республике ведется строительство 39 школ, из которых 15 будут введены в эксплуатацию 1 сентября 2022 года», — говорится в сообщении прокуратуры по региону.

В условиях трехсменки с будущем ученом году будут обучаться учащиеся лишь двух школ, в том числе в селе Первомайское Грозненского района и селе Хамби-Ирзи Ачхой-Мартановского района.