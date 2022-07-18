Грозный, 18 июля 2022, 08:08 — REGNUM Власти Чечни при поддержке федерального центра ведут работу по ликвидации трехсменного обучения в средних образовательных учреждениях. За последние три года число таких школ сократилось с 85 до 19. К 1 сентября 2023 года проблема «трехсменок» должна быть полностью решена. Об этом доложил прокурору республики Шарпудди Абдул-Кадырову министр образования и науки ЧР Хож-Бауди Дааев.
В условиях трехсменки с будущем ученом году будут обучаться учащиеся лишь двух школ, в том числе в селе Первомайское Грозненского района и селе Хамби-Ирзи Ачхой-Мартановского района.