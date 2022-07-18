Владивосток, , 08:08 — REGNUM Во Владивостоке неизвестный мужчина выпал с восьмого этажа, но спасся, упав на козырёк третьего этажа. Об этом 18 июля сообщил РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по Приморскому краю.

Владивосток

«В полицию поступило сообщение очевидца о том, что неизвестный мужчина сначала сидел на краю бельевой решетки на 8 этаже многоквартирного дома, расположенного по улице Лермонтова в поселке Трудовое, а затем упал на козырек третьего этажа», — заявил представитель УМВД. Он также отметил, что в настоящее время информация о состоянии мужчины отсутствует.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Челябинске школьница поймала девочку, выпавшую из окна. Ни упавшая, ни её спасительница не получили серьёзных травм.

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