Владивосток, 18 июля 2022, 08:08 — REGNUM Во Владивостоке неизвестный мужчина выпал с восьмого этажа, но спасся, упав на козырёк третьего этажа. Об этом 18 июля сообщил РИА Новости со ссылкой на представителя УМВД по Приморскому краю.

Владивосток
Владивосток

«В полицию поступило сообщение очевидца о том, что неизвестный мужчина сначала сидел на краю бельевой решетки на 8 этаже многоквартирного дома, расположенного по улице Лермонтова в поселке Трудовое, а затем упал на козырек третьего этажа», — заявил представитель УМВД. Он также отметил, что в настоящее время информация о состоянии мужчины отсутствует.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Челябинске школьница поймала девочку, выпавшую из окна. Ни упавшая, ни её спасительница не получили серьёзных травм.

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