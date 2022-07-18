Магдагачинский район, , 08:02 — REGNUM Руководитель лесничества Магдагачинского района Амурской области предстанет перед судом по обвинению в том, что допустил вырубку леса на территории природного заказника. Ущерб природе от его действий оценивается в 8,7 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Вырубка леса (сс) skoddeheimen

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В отношении главного лесничего было возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба»). Лесные насаждения были вырублены в государственном природном заказнике регионального значения «Толбузинский» из-за ненадлежащего исполнения руководителем лесничества своих должностных обязанностей.

Банковские счета госслужащего арестованы, обвинительное заключение в отношении него утверждено и будет передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне было передано в суд громкое уголовное дело о незаконной вырубке леса более чем на тысяче гектаров в Смоленской области. Обвиняемым по делу проходит 56-летний житель Московской области, ущерб лесному фонду оценивается в 3 млрд рублей.