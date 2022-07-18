Вашингтон, 18 июля, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Сериал Netflix «Обитель зла» (Resident Evil) не понравился критикам и поклонникам популярной франшизы. Информация была опубликована 18 июля на известных рейтинговых сайтах Rotten Tomatoes и Metacritic.

компания Capcom Логотип игры Resident Evil

На момент написания этой новости проект получил на Rotten Tomatoes оценку 51% от критиков и 24% от обычных пользователей. На Metacritic ситуация ещё хуже: критики оценили его в 53 балла (из 100), а рядовые зрители — лишь в 1,6 балла (из 10). Как отметил автор портала Gamesradar, таким образом, на данный момент «Обитель зла» является одним из наименее популярных проектов Netflix в категории адаптаций видеоигр.

Напомним, премьера сериала «Обитель зла» состоялась на сайте Netflix 14 июля 2022 года. В качестве шоураннера (главного продюсера сериала) выступает Эндрю Дэбб, по имеющейся в сети информации, первые два эпизода шоу снял Бронуэн Хьюз. В проекте участвуют Лэнс Реддик, Элла Балинска, Аделин Радолф, Паола Нуньес и другие.