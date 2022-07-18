Нинбо, Китай, 18 июля, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Как минимум семь человек погибли в результате крушения рыболовецкого судна возле восточного побережья Китая. Об этом 18 июля сообщило Центральное телевидение КНР.

Уильям Тернер. Кораблекрушение. 1805

Трагедия произошла днём 17 июля, рыболовецкое судно потерпело крушение в акватории города Нинбо в восточной провинции Чжэцзян. Судно перевернулось, в воде оказалось 16 рыбаков.

В ходе поисково-спасательной операции удалось обнаружить и вытащить живыми из воды девять человек. Шестерых рыбаков спасатели нашли уже без признаков жизни. Позднее было обнаружено тело ещё одного рыбака, который считался пропавшим без вести.

Подробности крушения судна не сообщаются. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении плавучего крана на юге Китая, в результате которого погибли как минимум 12 человек.