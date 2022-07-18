Красноярск, , 07:55 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие выходные (16-17 июля) потушили четыре лесных пожара на площади 0,8 га — в Богучанском и Кежемском районах. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 июля в пресс-службе Лесопожарного центра.

Лесной пожар 34.mchs.gov.ru

В тушении принимали участие более 80 человек, было задействовано две единицы техники, 14 воздушных судов.

На утро 18 июля в крае зарегистрировано три лесных пожара на площади 7,7 га — в Енисейском, Кежемском и Нижнеингашском районах. Два возгорания локализовано на площади 5,2 га.

Как сообщало ИА REGNUM, на севере края действует особый противопожарный режим.

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