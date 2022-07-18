Донецк, 18 июля, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреляли населённые пункты Пантелеймоновка и Верхнеторецкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Отмечается, что обстрелы Пантелеймоновки со стороны киевских боевиков были зафиксированы в 06:10 и в 07:20 (совпадает с мск) и в ходе них по населённому пункту дважды было выпущено по десять снарядов калибра 155 мм.

Кроме того, указывается, что также в 07:20 ВСУ обстреляли Верхнеторецкое, выпустив по нему восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что новые гиперзвуковые ракеты «Циркон» могут принять на вооружение до конца 2022 года.