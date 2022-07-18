Иркутск, 18 июля, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Минздрав Иркутской области 18 июля известил, что на Ольхоне с 18 по 21 июля будет осуществляться тестирование на ВИЧ.

Виталий Рябцев ИА REGNUM Турбаза на Ольхоне

В летний сезон Ольхонский район становится местом притяжения не только жителей Иркутской области, но и туристов со всей страны.

«Тестирование проходит анонимно и бесплатно, результат готов уже через 15 минут. Специалисты работают в передвижном мобильном пункте Центра СПИД, где также проводят консультации для всех желающих на тему передачи и защиты от ВИЧ-инфекции и других социально значимых заболеваний», — отметил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что существующая эпидемия ВИЧ-инфекции никуда не уходила и нужно продолжать активную работу, для того чтобы снизить уровень заболеваемости в Приангарье, известила главный врач Иркутского областного центра СПИД Юлия Плотникова.

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