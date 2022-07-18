Баден-Баден, Германия, 18 июля, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Немецкий город Баден-Баден, который многие годы размещал на своей территории российских туристов, вряд ли сумеет вернуть к себе прежний ажиотаж. Об этом написало РИА Новости 18 июля.

A.Savin Памятник Достоевскому в Баден-Бадене

Поводом для сокращения потока российских туристов стало обострение украинского кризиса, вследствие чего из местного курхауса убрали российский флаг, а ратуша Баден-Бадена вывесила флаг украинский. Позднее региональная пекарная сеть, получившая известность благодаря изготовлению немецких пирогов из шоколадного теста, творога и пудинга, которые в Германии испокон веков называют «Руссишер Цупфкухен», убрала из названия какие-либо ассоциации с Россией. В то же время руководительница местной туристической фирмы Нора Ваггерсхаузен считает, что подобные действия негативно повлияют на финансовое состояние города: «Но против фактов не пойдешь: уже сейчас пустуют магазины на Софиен-штрассе, торговой улице с самыми дорогими бутиками. Ещё хуже выглядит пешеходная зона».

Напомним, в Баден-Бадене официально зарегистрировано 1 150 жителей с российским паспортом. Аналогичное количество людей в городе имеет двойное гражданство.