Таттинский район, Якутия, 18 июля, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Прокуратура Якутии проводит проверку по факту размыва дороги республиканского значения в Таттинском районе. Были закрыты для проезда участки трассы между населёнными пунктами Ытык-Кюель, Харбалах и Чычымах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 июля в пресс-службе надзорного ведомства.

Управтодор Якутии Размытая паводком дорога в Таттинском районе Якутии

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Дорожники перекрыли участок протяжённостью 3 км. Дорога подлежит восстановлению, так как была повреждена водой.

«Прокуратура Таттинского района организовала проверку по факту размыва отдельных участков республиканской автомобильной дороги Ытык-Кюель — Харбалах — Чычымах. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства в части надлежащего содержания и обслуживания автомобильной дороги и другим вопросам», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, движение возле Харбалаха было закрыто 12 июля. Через трое суток вода сошла и проезд был восстановлен.