Уральск, Казахстан, 18 июля, 2022, 07:41 — ИА Регнум. Смертельное ДТП, в результате которого погибли восемь человек, включая двоих детей, произошло в Казахстане. Об этом 18 июля сообщил новостной портал «Мой город».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 02:45 по местному времени 18 июля в городе Уральске на объездном шоссе возле АЗС VenOil. По предварительной информации, столкнулись два легковых автомобиля, Nissan, в котором был только водитель, и Lada, где находились водитель и шесть пассажиров.

По словам замначальника местной полиции Константина Недопёкина, водитель Nissan попытался совершить обгон и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada. В результате ДТП на месте происшествия погибли пять человек, были госпитализированы водитель Nissan и двое детей десяти и 13 лет, ехавших с родителями во втором автомобиле. Пострадавших врачам спасти не удалось, все трое скончались в больнице.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, устанавливая причины и обстоятельства смертельной аварии.