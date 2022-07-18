Барнаул, 18 июля, 2022, 07:41 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю 18 июля известило об ухудшении пожароопасной обстановки.

22.mchs.gov.ru Высокая пожароопасность

По данным Алтайского ЦГМС, с 19 по 22 июля в регионе местами ожидается высокая пожароопасность (4 класс), в Рубцовском районе сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс).

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный прогноз в Алтайском крае действовал с 16 по 18 июля (чрезвычайная пожароопасность, 5 класс).

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