Иркутск, 18 июля, 2022, 07:36 — ИА Регнум. На утро 18 июля в государственном лесном фонде Иркутской области действует одно возгорание в Катангском районе на площади четыре гектара. Там же — в Катангском районе — полностью локализовано два очага на площади 287 га, сообщает телеграм-канал правительства региона.

54.mchs.gov.ru Лесной пожар

«Все три лесных пожара в Катангском районе находятся в зоне космического мониторинга. Действующий зарегистрирован в воскресенье на расстоянии больше ста километров от Ербогачена. На тушение этого возгорания десантировалось 60 человек. Два локализованных пожара продолжает окарауливать 191 человек», — рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.

За минувшие сутки ликвидировано возгорание в Чунском районе на четырех гектарах, 3,5 га из которых — непокрытые лесом. Как сообщало ИА REGNUM, на утро 17 июля в Иркутской области также действовало одно возгорание в Катангском районе на площади 4 га.

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