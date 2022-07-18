Оттава, 18 июля, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Студия Digital Extremes, известная как разработчик популярной онлайн-игры Warframe, анонсировала новый проект Soulframe. Об этом 18 июля сообщает портал Kotaku.

компания Chucklefish Games Логотип игры Warframe

Несмотря на название, новая игра не является продолжением или спин-оффом Warframe и не связана с её сеттингом (миром). Это будет массовая многопользовательская игра (MMO) с упором на рукопашный бой, действие которой будет происходить в фэнтезийном мире. Разработчики выложили в Сеть первый официальный кинематографический тизер-трейлер, который даёт представление о вселенной Soulframe.

«Там, где Warframe супер быстрый и безумно быстрый, этот будет намного более медленным и тяжёлым. Но она (игра — ИА REGNUM) по-прежнему имеет много общего с жанром, в котором у нас есть опыт», — заявил режиссер Digital Extremes Стив Синклер. Отмечается, что проект сейчас находится на ранней стадии реализации.

Напомним, релиз оригинальной Warframe изначально состоялся на ПК 27 марта 2013 года, позже игра вышла на консолях PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Релиз на PlayStation 5 состоялся 26 ноября 2020-го, а на Xbox Series X/S — 13 апреля 2021-го.