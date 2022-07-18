Ульяновск, , 07:33 — REGNUM Уровень коллективного иммунитета к ковиду в Ульяновской области продолжается еженедельно снижаться. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

По последним данным (на 15 июля), всего в регионе привились от ковида 735 828 жителей, в том числе завершили вакцинацию (то есть получили оба компонента) 690 620 человек.

В настоящее время уровень коллективного иммунитета к ковиду составляет в Ульяновской области 12%, что ниже общероссийского показателя на 2,3% (в РФ — 14,3%).

Напомним, что две недели назад (на 1 июля) общий иммунитет к COVID-19 в регионе составлял 15,4%, 3 мая достигал 40,6%, 22 апреля оценивался в 48,6%. Три месяца назад (на 15 апреля) данный показатель оценивался на уровне 51,1%. Таким образом, уровень коллективного иммунитета за две недели снизился на 3,4%, за три месяца спад составил 4,3 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области проведено более 2,178 млн тестов на коронавирус, по результатам которых выявлено 203 969 случаев заражения, вылечились 198 935 жителей, скончались 4723 ковид-пациентов.

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