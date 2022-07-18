Барнаул, , 07:32 — REGNUM Прокуратура Алтайского края 18 июля известила о серьёзном ДТП на трассе Алтай-Кузбасс, в котором погибли двое детей и их мать. Трагедия случилась накануне, 17 июля 2022 года около 19:00 местного времени: женщина, управляя автомобилем Nissan Pino выехала по полосу движения, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с большегрузным автомобилем MAN.

Дорога Алтай — Кузбасс. Гурьевский район Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

В результате происшествия она и двое ее несовершеннолетних детей 17 и 2 лет погибли на месте происшествия.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка по сообщению о гибели двух несовершеннолетних и их матери в дорожно-транспортном происшествии организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования. Также контролируется принятие обоснованного процессуального решения.

Как сообщало ИА REGNUM, в с. Табуны 11 июля водитель легкового автомобиля допустил съезд с дороги и последующее опрокидывание транспортного средства Пострадали четверо несовершеннолетних в возрасте от 3 до 10 лет. Трое из них госпитализированы в медицинское учреждение.

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