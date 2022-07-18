Зимовниковский район, Ростовская область, 18 июля, 2022, 07:31 — ИА Регнум. В Зимовниковском районе Ростовской области выясняют обстоятельства гибели 13 коров. Животные погибли после водопоя у местного водохранилища, утверждает местный житель.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Корова

Об инциденте сообщил в социальной сети «ВКонтакте» хозяин коров. Инцидент случился 12 июля в посёлке Большая Поляна. По его словам, анализы воды и пробы биоматериала от коров никто так и не взял.

У мужчины остался образец гранул, которые были в воде перед сбросом в водохранилище. Он считает, что причиной смертельного отравления животных стало ядовитое вещество, оказавшееся в воде. Предположительно, животные были отравлены селитрой.

Ветеринары провели дезинфекцию на месте происшествия. Останки коров направлены в лабораторию.