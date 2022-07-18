Якутск, , 07:29 — REGNUM Главный врач поликлиники №1 Якутска объявил торги на аренду с последующим выкупом дорогостоящего автомобиля. На покупку кроссовера намерены потратить 4,2 млн рублей, сообщало ИА Sakhanews.

Кроссовер

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Приобрести машину главврач Алевтина Эверстова собиралась через финансовый лизинг. В числе необходимых характеристик автомобиля указаны наличие антенны «Акулий плавник», крепления для солнцезащитных очков, центрального заднего подлокотника с подстаканниками и т.д.

«Прокуратура Якутска организовала проверку по публикации о закупке ГАУ РС (Я) «Поликлиника №1» дорогостоящего автомобиля. В ходе проверки будет дана оценка необходимости приобретения автомобиля с указанными в документации характеристиками для нужд учреждения здравоохранения, соблюдения законодательства о закупках, защите конкуренции и другим вопросам. По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — отметили в прокуратуре Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Пермском крае прокуратура пресекла незаконную госзакупку дорогостоящего автомобиля для краевого политехнического колледжа. Договор был расторгнут, в отношении директора колледжа возбудили административное производство.