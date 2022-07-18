Ростов-на-Дону, , 07:28 — REGNUM Состав гандбольного клуба «Ростов-Дон» в сезоне 2022/23 пополнит линейная сборной Белоруссии Валерия Гутова. С ней подписан контракт по схеме «1+1». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского клубаю

Гандбол (сс) JeppeSmedNielsen

«Это очень сильная команда. Когда-то я хотела увидеться и сфотографироваться с девчонками из этого клуба, а сейчас появилась возможность с ними вместе играть. Волнение было, но думала недолго, хотела попробовать свои силы в этой команде», — отметила Гутова.

Ранее Валерия Гутова защищала цвета минского клуба «БНТУ-БелАЗ», затем — Busan Bisco из Южной Кореи. Гандболистка защищает честь сборной Белоруссии.