с. Красногорске, 18 июля 2022, 07:25 — REGNUM Прокуратура Алтайского края 18 июля известила о трагическом случае с гибелью ребенка на реке Бия. Установлено, что 16 июля в дневное время 15-летняя девочка с друзьями с ведома матери находилась на берегу реки Бия в Красногорском районе.
Купаясь в реке, ее снесло к центру водоема. Ребенок не смог самостоятельно добраться до берега и утонул.
Прокуратурой Красногорского района Алтайского края организованы проверки причин и условий случившегося, деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также обеспечения органом местного самоуправления безопасности нахождения несовершеннолетних на водных объектах.
Проведение проверок продолжается. Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня прокуратура Алтайского края известила о трагедии на воде, случившейся на реке Чумыш в Целинном районе. В какой-то момент девочек, находившихся без присмотра взрослых, унесло течением реки.
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