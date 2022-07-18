Алтайский край, 18 июля, 2022, 07:25 — ИА Регнум. Прокуратура Алтайского края 18 июля известила о трагическом случае с гибелью ребенка на реке Бие. Установлено, что 16 июля в дневное время 15-летняя девочка с друзьями с ведома матери находилась на берегу реки Бия в Красногорском районе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Когда девочка купалась в реке, ее снесло к центру водоема. Она не смогла самостоятельно добраться до берега и утонула.

Прокуратурой Красногорского района Алтайского края организованы проверки причин и условий случившегося, деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также обеспечения органом местного самоуправления безопасности нахождения несовершеннолетних на водных объектах.

Проведение проверок продолжается. Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня прокуратура Алтайского края известила о трагедии на воде, случившейся на реке Чумыш в Целинном районе. В какой-то момент девочек, находившихся без присмотра взрослых, унесло течением реки.

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