Лондон, 18 июля, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Кандидатуру главы правительства Бориса Джонсона, уходящего в отставку, в члены своей команды в будущем кабинете министров не рассматривает ни один из претендентов на пост премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Это выяснилось 17 июля во время дебатов, которые проводил в прямом эфире телеканал ITV.

en.wikipedia.org Борис Джонсон

В ходе дебатов ведущая и модератор дискуссии Джули Этчингем спросила политиков, кто из них хотел бы видеть Бориса Джонсона у себя в кабинете министров в случае, если займёт пост главы правительства, и на какой должности. В ответ в студии воцарилась пауза, никто из кандидатов не поднял руку в знак согласия взять Джонсона.

Напомним, премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Борис Джонсон объявил о своей отставке 7 июля на фоне череды скандалов. Обязанности главы правительства страны он будет выполнять до назначения нового главы британского правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что усилия Запада, направленные против России в связи со спецоперацией на Украине, обещала возглавить кандидат в премьер-министры Великобритании, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт.