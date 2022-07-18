Ростов-на-Дону, 18 июля, 2022, 07:22 — ИА Регнум. Казакам отдельного гвардейского шестого казачьего полка имени атамана Платова Народной милиции ЛНР передали технику и амуницию. Об этом в своём телеграм-канале сообщил атаман городского казачьего общества «Батайское» Всевеликого войска Донского, доброволец Иван Рысев.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Казаки Ростовского округа

В район проведения специальной военной операции на Украине переданы квадрокоптеры, радиостанции, ретрансляторы, камеры, тактические солнцезащитные очки и перчатки, форма, спецобувь, репелленты и многое другое. Техника и амуниция были приобретены на благотворительные средства.

ИА REGNUM сообщало, что глава Чечни Рамзан Кадыров получил в подарок от шестого отдельного гвардейского казачьего полка НМ ЛНР трофейный пулемет. Подарок был сделан в знак благодарности чеченским подразделениям и руководству Чеченской Республики за помощь в освобождении Луганской Народной Республики от «укронацистской военщины».

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