Ростов-на-Дону, 18 июля, 2022, 07:20 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено в Ростовской области в связи с непогодой. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России сегодня, 18 июля.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

До конца дня погода испортится в ряде территорий Ростовской области. Местами пройдут сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. Ветер усилится до 20-22 метров в секунду.

Донские спасатели просят быть предельно внимательными и осторожными в условиях непогоды.