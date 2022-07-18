Ульяновск, 18 июля, 2022, 07:19 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжилось очередное снижение выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из оперативной информации управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сведениям ведомства, 17 июля в Ульяновской области заражение SARS-CoV-2 официально выявлено у 22 жителей.

Всего с начала пандемии количество тестирований на ковид достигло 2 178 031.

Отметим, что с 13 июля в регионе стали выявлять более 20 случаев заражения коронавирусом, в том числе 14 июля подтверждено 29 случаев инфицирования. Последние трое суток идёт спад заболеваемости. Кроме того, последнюю неделю (с 10 по 16 июля) в Ульяновской области не зарегистрирован ни один летальный исход от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области лабораторно подтверждено 203 969 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 198 935 жителей, умерли 4 723 ковидных больных.