Хельсинки, , 07:23 — REGNUM Европейским странам следует подготовить ресурсы для «зимы недовольства». Об этом 18 июля сообщил РИА Новости, ссылаясь на политолога Мика Аалтола.

Холод Иван Шилов © ИА REGNUM

Как считает Аалтола, текущие цены на бензоколонках представляют собой лишь «прелюдию к дефициту энергоносителей и росту цен». Политолог также отметил, что «единство ЕС в вопросе антироссийских санкций может пострадать».

Ранее директор Европейского института Китайского университета международных исследований Цуй Хунцзянь заверил, что из-за энергетических санкций, введённых Западом в отношении России, Европа все сильнее испытывает дефицит энергоресурсов. В то же время в европейских странах стремительно растет стоимость нефти и газа.

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