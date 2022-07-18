Хельсинки, 18 июля, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Европейским странам следует подготовить ресурсы для «зимы недовольства». Об этом 18 июля сообщил РИА Новости, ссылаясь на политолога Мика Аалтола.

Иван Шилов ИА REGNUM Холод

Как считает Аалтола, текущие цены на бензоколонках представляют собой лишь «прелюдию к дефициту энергоносителей и росту цен». Политолог также отметил, что «единство ЕС в вопросе антироссийских санкций может пострадать».

Ранее директор Европейского института Китайского университета международных исследований Цуй Хунцзянь заверил, что из-за энергетических санкций, введённых Западом в отношении России, Европа всё сильнее испытывает дефицит энергоресурсов. В то же время в европейских странах стремительно растет стоимость нефти и газа.