Зима, Иркутская область, , 07:15 — REGNUM Ровно 90 лет назад, 18 июля 1932 года, в семье геологов родился будущий писатель и поэт Евгений Евтушенко — человек «сибирской породы», как говорил он о себе сам, напомнил в своем телеграм-каналу губернатор Иркутской области Игорь Кобзев:

Памятник поэту Евгению Евтушенко в Зиме Правительство Иркутской области

«Несмотря на то, что поэт рос и учился в Москве, свою любовь к Сибири он пронес через всю жизнь. Интересно, что в Зиме еще при жизни поэта был открыт дом-музей поэзии. Это точная копия дома, где маленький Женя жил со своей бабушкой во время Великой Отечественной войны.

В доме сохранили интерьер того времени и хранят личные вещи, среди которых пишущая машинка, яркий галстук, сберкнижка. И Евгений Александрович всегда приходил сюда, когда приезжал, осматривал, все ли на месте. Спасибо большое заведующей музея Елене Геннадьевне Май за память! В следующий свой приезд обязательно зайду лично познакомиться и осмотреть экспозицию.

Конечно, сегодня особый день не только для зиминцев. Память поэта чтят по всей стране. Благодаря Евтушенко миллионы людей в свое время узнавали и о станции с названием Зима, и о Братской ГЭС, и о Байкале. Всегда помнить о корнях — это было одним из правил поэта. Помнить о корнях и любить свою страну. Россия, ты большая и будь всегда большой, себе не разрешая мельчать ни в чем душой. Великие строки великого поэта. С праздником всех, кто знает и помнит Евгения Евтушенко!».

Как сообщало ИА REGNUM, а станции Зима прославленный поэт бывал часто: он всегда включал место, где родился и провел детство, в свою практически ежегодную (пока позволяло здоровье) поездку по городам Сибири, где встречался с любителями поэзии, поклонниками своего творчества. Здесь его уважали и ценили безмерно.

В день его 85-летия, 18 июля 2018 года, перед школой, где он учился, был открыт памятник Евгению Евтушенко работы скульптора Евгения Скачкова.

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