Ульяновск, , 07:06 — REGNUM В Ульяновской области спасатели распространили очередное предупреждение об ухудшении погоды. В регионе ожидается жара. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Лето Наталия Николаева © ИА REGNUM

По данным ведомства, днём 18 июля местами по области ожидается жара, температура составит +30 градусов. В связи с чем в регионе объявлен жёлтый уровень опасности (то есть стихия потенциально опасна).

Напомним, что Ульяновской области регулярно выезжают на тушение сухой травы. В частности, 11 июля произошло четыре травяных пожара, 7 июля — пять, 6 июля потушили шесть возгораний сухой растительности.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях жары спасатели рекомендуют ограничить пребывание на солнце, особенно днём, на прогулках стараться держаться в тени, чаще ополаскивать руки и лицо, а также больше пить воду, либо несладкие соки и компоты.