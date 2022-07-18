Волгодонск, Ростовская область, , 07:03 — REGNUM 26-летняя жительница Волгодонска Ростовской области доверилась телефонному мошеннику и лишилась более 4,3 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России.

Телефонный мошенник

Девушка пояснила, что ей поступало множество звонков с разных номеров. На один звонок она ответила. Неизвестный предложил якобы выгодно заработать, вложив сбережения в финансовую платформу. Аферисту она перечислила более 4,3 млн рублей. Вывести средства потерпевшая уже не смогла и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.