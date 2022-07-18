Абуджа, 18 июля, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Запрос на признание независимости Донецкой и Луганской Народных Республик в случае, если он поступит, готова рассмотреть Нигерия. Об этом 18 июля сообщил посол страны в России Абдуллахи Шеху в беседе с РИА Новости.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нигерия

Как уточнил посол, ДНР и ЛНР до сегодняшнего дня не обращались к правительству Нигерии с запросом по поводу признания их независимости.

«Когда мы подойдем к мосту, мы решим, как его перейти. Насколько я знаю, они (ДНР и ЛНР) пока не просили нас об этом… Если они обратятся к нам, мы рассмотрим их запрос», — отметил дипломат.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как заявил посол России в КНДР Александр Мацегора, Северная Корея признала независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, не преследуя какую-либо выгоду.