Новочеркасск, Ростовская область, , 07:00 — REGNUM В Ростовской области взят под стражу предполагаемый виновник смертельного ДТП, случившегося 15 июля в Новочеркасске. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России.

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Дорожная авария произошла на втором километре автодороги «Каменоломни — трасса М-4 «Дон». Водитель ВАЗ-2114 съехал с дороги и допустил опрокидывание автомобиля. Смертельные травмы получила пассажирка автомобиля.

«Как позже выяснилось, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

Подозреваемому грозит до 15 лет колонии.