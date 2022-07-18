Абакан, , 06:59 — REGNUM Системы оповещения населения проверят в Хакасии, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по ГО, ЧС и пожарной безопасности.

Система оповещения Мэрия Кемерова

Комплексная проверка систем оповещения населения состоится в республике 20 июля. Сирены зазвучат во всех районах и городах в 10:40 по местному времени. Также в рамках проверки будет осуществлён перехват вещания на государственных теле- и радиоканалах.

Жителей Хакасии просят сохранять спокойствие. Цель проверки — исключительно тренировочная, уточнили в управлении, добавив, что подобные мероприятия проводятся в плановом порядке ежегодно.

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