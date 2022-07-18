В Якутии по нацпроекту строят комплекс для центральной районной больницы
Якутия, 18 июля, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Главное медучреждение Усть-Майского района Якутии разместят в новых зданиях. Новый больничный комплекс возводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Сейчас районная больница находится в приспособленных помещениях. Переезд в новое здание запланирован на 2023 год.
Читайте также: В Хабаровске по нацпроекту строят инфекционный корпус детской больницы
Здание будет трёхэтажным, его общая площадь составит почти 6 тыс. кв. метров. Стационар больницы сможет вмещать 45 пациентов, медучреждение рассчитано на 104 посещения в день.
Он подчеркнул, что в ОП уделяют большое внимание реализации национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», «Жилье и городская среда» в республике. По мнению Николае Бугаева, влияние реализации национальных проектов должен ощущать каждый человек.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края контролируют строительство по нацпроекту «Здравоохранение» инфекционного корпуса детской больницы имени Пиотровича в Хабаровске. До конца 2022 года объект планируют сдать, строительная готовность составляет 60%.