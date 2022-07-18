Якутия, 18 июля, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Главное медучреждение Усть-Майского района Якутии разместят в новых зданиях. Новый больничный комплекс возводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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Сейчас районная больница находится в приспособленных помещениях. Переезд в новое здание запланирован на 2023 год.

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«Мы обсудили функциональность проектируемых помещений, чтобы они были удобны и для пациентов, и для медперсонала, поскольку у нас предусмотрена многосменная работа. Также больничный комплекс будет блочный, это позволит при необходимости отделить или переместить одно отделение в другое, как при пандемии коронавируса», — отметила главврач районной больницы Татьяна Рогожина.

Здание будет трёхэтажным, его общая площадь составит почти 6 тыс. кв. метров. Стационар больницы сможет вмещать 45 пациентов, медучреждение рассчитано на 104 посещения в день.

«Благодаря национальным проектам, которые реализуются на Дальнем Востоке, мы видим очень много позитивных моментов. Возводятся спортивные, социальные объекты. В Усть-Мае до недавнего времени наблюдался отток населения, но сейчас мы видим, что Усть-Майскому району уделяется особое внимание. Несомненно, возведение корпуса для социального обслуживания станет мощным толчком для развития района. Кроме того, объект создаст новые рабочие места», — отметил председатель Общественной палаты Якутии Николай Бугаев.

Он подчеркнул, что в ОП уделяют большое внимание реализации национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», «Жилье и городская среда» в республике. По мнению Николае Бугаева, влияние реализации национальных проектов должен ощущать каждый человек.

«Такие социальные объекты позволяют получать гражданам конкретные блага. Важно, чтобы подобные объекты работали эффективно. В Общественной палате Якутии создана комиссия по контролю за реализацией национальных проектов, подписано соглашение с прокуратурой Якутии о мониторинге их реализации», — отметил председатель Общественной палаты Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края контролируют строительство по нацпроекту «Здравоохранение» инфекционного корпуса детской больницы имени Пиотровича в Хабаровске. До конца 2022 года объект планируют сдать, строительная готовность составляет 60%.