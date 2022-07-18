Абакан, , 06:50 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 17 случаев COVID-19, выздоровел один ковид-пациент. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 июля в республиканском правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Новые носители коронавируса выявлены в Абакане (6), Саяногорске (4), Алтайском районе (2), Черногорске, Абазе, Аскизском и Боградском районах (по одному). Также заболел житель Москвы.

Всего с начала 2022 года в Хакасии выявлено 34 488 случаев COVID-19.

Напомним, 17 июля в регионе было подтверждено 11 случаев заражения, выздоровел один человек.

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