В Хакасии за сутки выздоровел один ковид-пациент
Абакан, 18 июля, 2022, 06:50 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 17 случаев COVID-19, выздоровел один ковид-пациент. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 июля в республиканском правительстве.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Новые носители коронавируса выявлены в Абакане (6), Саяногорске (4), Алтайском районе (2), Черногорске, Абазе, Аскизском и Боградском районах (по одному). Также заболел житель Москвы.
Всего с начала 2022 года в Хакасии выявлено 34 488 случаев COVID-19.
Напомним, 17 июля в регионе было подтверждено 11 случаев заражения, выздоровел один человек.