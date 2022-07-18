Иркутск, 18 июля, 2022, 06:48 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области известило об увеличении числа ДТП: с 11 по 17 июля на территории региона произошло 61 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, в которых 12 человек погибли, 83 человека получили травмы различной степени тяжести.

МВД ДТП в Иркутской области

Кроме того, одно ДТП зарегистрировано с участием водителя, который находилися за рулем транспортного средства в состоянии опьянения.

Рейтинг причин аварий возглавляют: несоответствие скорости конкретным условиям движения — 8; несоблюдение очерёдности проезда — 8; выезд на полосу встречного движения — 6.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 10 июля на территории Иркутской области произошло 40 дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибли, 47 человек получили травмы различной степени тяжести.

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