Верхоянский район, 18 июля 2022, 06:43 — REGNUM Сёла Хайысардах, Осохтох и Сайды Верхоянского района Якутии могут быть подтоплены в результате прохождения паводка по реке Яна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 18 июля в пресс-центре службы спасения республики.
Читайте также: Более 500 жителей Якутии эвакуировали из-за паводка
Уровень воды опустился ниже критических отметок в селе Батагай и в городе Верхоянск.
В сёлах Суордах, Томтор и Бетенкес, из которых уже ушла вода, завершён подсчёт нанесённого паводком ущерба. Комиссия приступает к оценке последствия наводнения в сёлах Сысы-Мейите, Борулах и Токума.
Как сообщало ИА REGNUM, в пункт временного размещения в посёлке Батагай эвакуировали 501 человека, 169 из них — дети. Несовершеннолетних отправили дальше, в оздоровительный центр «Сосновый Бор» под Якутском.