Верхоянский район, , 06:43 — REGNUM Сёла Хайысардах, Осохтох и Сайды Верхоянского района Якутии могут быть подтоплены в результате прохождения паводка по реке Яна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 18 июля в пресс-центре службы спасения республики.

Паводок в Якутии пресс-служба МЧС России

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Уровень воды опустился ниже критических отметок в селе Батагай и в городе Верхоянск.

«В Верхоянске уровень составляет 879 см при критической отметке 1020, снижение за последние сутки — 109 см. А в Батагае — 965 см при опасной отметке 970 см, снижение за 8 часов - 7см. В селе Хайысардах, что ниже по течению Яны, за последние часы уровень тоже не поднимался», — пояснили в оперативном штабе республики.

В сёлах Суордах, Томтор и Бетенкес, из которых уже ушла вода, завершён подсчёт нанесённого паводком ущерба. Комиссия приступает к оценке последствия наводнения в сёлах Сысы-Мейите, Борулах и Токума.

Как сообщало ИА REGNUM, в пункт временного размещения в посёлке Батагай эвакуировали 501 человека, 169 из них — дети. Несовершеннолетних отправили дальше, в оздоровительный центр «Сосновый Бор» под Якутском.