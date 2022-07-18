Подтопление грозит трём сёлам Якутии
Верхоянский район, Якутия, 18 июля, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Сёла Хайысардах, Осохтох и Сайды Верхоянского района Якутии могут быть подтоплены в результате прохождения паводка по реке Яне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 18 июля в пресс-центре службы спасения республики.
Читайте также: Более 500 жителей Якутии эвакуировали из-за паводка
Уровень воды опустился ниже критических отметок в селе Батагае и в городе Верхоянске.
В сёлах Суордахе, Томторе и Бетенкесе, из которых уже ушла вода, завершён подсчёт нанесённого паводком ущерба. Комиссия приступает к оценке последствий наводнения в сёлах Сысы-Мейите, Борулахе и Токуме.
Как сообщало ИА REGNUM, в пункт временного размещения в посёлке Батагае эвакуировали 501 человека, 169 из них — дети. Несовершеннолетних отправили дальше, в оздоровительный центр «Сосновый Бор» под Якутском.