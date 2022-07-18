Верхоянский район, Якутия, 18 июля, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Сёла Хайысардах, Осохтох и Сайды Верхоянского района Якутии могут быть подтоплены в результате прохождения паводка по реке Яне. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 18 июля в пресс-центре службы спасения республики.

пресс-служба МЧС России Паводок в Якутии

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Уровень воды опустился ниже критических отметок в селе Батагае и в городе Верхоянске.

«В Верхоянске уровень составляет 879 см при критической отметке 1020, снижение за последние сутки — 109 см. А в Батагае — 965 см при опасной отметке 970 см, снижение за 8 часов — 7см. В селе Хайысардахе, что ниже по течению Яны, за последние часы уровень тоже не поднимался», — пояснили в оперативном штабе республики.

В сёлах Суордахе, Томторе и Бетенкесе, из которых уже ушла вода, завершён подсчёт нанесённого паводком ущерба. Комиссия приступает к оценке последствий наводнения в сёлах Сысы-Мейите, Борулахе и Токуме.

Как сообщало ИА REGNUM, в пункт временного размещения в посёлке Батагае эвакуировали 501 человека, 169 из них — дети. Несовершеннолетних отправили дальше, в оздоровительный центр «Сосновый Бор» под Якутском.