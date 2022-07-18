Уфа, 18 июля, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Водитель сбил четырёх женщин-пешеходов в Башкирии. Об этом 18 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла рано утром на первом километре объездной автотрассы в селе Бакалы. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Audi A5, местный житель 23-х лет, допустил наезд на четырёх женщин-пешеходов, которые шли навстречу движению по проезжей части.

Все женщины-пешеходы скончались до приезда бригады скорой помощи от полученных травм. Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов уточнил в своём телеграм-канале, что освидетельствование водителя показало 0.333 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На место ДТП выехали руководители регионального отдела ГИБДД МВД, сотрудники спецотдела по расследованию ДТП и передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория.

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