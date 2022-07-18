Чита, 18 июля, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Уровень воды в реках Забайкалья продолжает повышаться, информирует 18 июля краевое управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

75.mchs.gov.ru Последствия паводка в Забайкалье

«18 июля на реках центральных, южных, юго-восточных и восточных районов ожидаются подъемы уровней воды различной интенсивности, местами с выходом воды на пойму», — говорится в сообщении Забайкальского УГМС.

Вода поднялась на малых реках края и отдельных участках рек Аргуни, Шилки, Онона, Нерчи, Чикоя, Хилка, на Ингоде, Чите, Каренге — на 2–75 сантиметров. Остаются подтоплены поймы рек Аргунь, Борзя, Нижняя Борзя, Олекма. Также Забгидромет прогнозирует выход воды на пойму у рек Чита, Унда, Хойто-Ага и отдельных малых рек Могочинского района.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае 14 июля вновь осложнилась паводковая обстановка: был зафиксирован незначительный подъем уровня воды на реках Аргунь, Ингода, Чита, Чикой, Кия и отдельных малых реках Чернышевского, Газимуро-Заводского и Могочинского районов — на 4–23 сантиметра.

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