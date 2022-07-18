Чита, , 06:38 — REGNUM Правительство Забайкалья 18 июля известило об увольнении по собственному желанию вице-премьера Сергея Гордеева. Распоряжение об освобождении от замещаемой должности с 16 июля подписано губернатором региона Александром Осиповым.

Забайкалье Иван Шилов © ИА REGNUM

Сергей Гордеев отметил, что решение об увольнении принято по личным мотивам и собственному желанию. Также он выразил благодарность всем коллегам, с которыми он трудился над модернизацией системы ЖКХ Забайкальского края: «Благодарю всех за совместную работу, особенно глав муниципальных образований».

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Гордеев занимался вопросами министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи. Он был назначен на должность в феврале 2021 года.