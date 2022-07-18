Омск, , 06:31 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков выразил соболезнования родным и близким биатлониста Игоря Малиновского, погибшего на Камчатке при крушении вертолёта. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

Свеча Дарья Драй © ИА REGNUM

Игорь Малиновский — многократный чемпион мира по биатлону среди юниоров. Лётное удостоверение получил в апреле 2022 года.

«Мастер спорта России по биатлону всегда мечтал о небе. Игорь приехал в наш город и поступил в Омский лётно-технический колледж гражданской авиации. Заниматься лыжным спортом и биатлоном он начал ещё в своём родном селе Мильково, но серьёзно увлёкся этим видом спорта в Омске», — написал Бурков в своём Тelegram-канале.

По словам Буркова, за семь лет Малиновский »достиг внушительных спортивных высот, сделав прекрасную карьеру».

В 2020 году спортсмен окончил Омский лётно-технический колледж гражданской авиации, в 2021 году прошёл лётную практику и объявил о завершении спортивной карьеры.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт Robinson пропал 16 июля на Камчатке. На борту воздушного судна находились два человека, в том числе пилот Игорь Малиновский. Сгоревший вертолёт обнаружили 17 июля в 13 км южнее вулкана Узон.

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